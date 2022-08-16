شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: هدفنا التتويج بالدورى بالفوز فى المباراتين القادمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ليتأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع المصرى البورسعيدى.

وقال عبد الله جمعة، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، إن الزمالك هدفه مواصلة الانتصارات فى بطولتى كأس مصر والدورى، مؤكدًا أن البرتغالى فيريرا المدير الفنى خلق حالة من الحماس والتركيز لدى اللاعبين وجعل الجميع يهتم بالفوز دون النظر للمشاركة.

وأضاف عبد الله جمعة، إن هدف الفريق حاليًا مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز فى المواجهتين المقبليتن أمام فاركو والاتحاد للتتويج الرسمى بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم، موجهًا الشكر للجماهير على دعمهم الدائم للفريق.

وسجل أحمد سيد زيزو، هدف فوز فريقه على الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر، ويعد هذا الهدف هو الأول لزيزو فى تلك النسخة من الكأس.