شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الإسماعيلى من أفضل الفرق بالدورى.. والإرهاق سبب تراجع الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي كان جيدا لفريقه، ولكن اللاعبين شعروا بالإرهاق عقب الشوط.

وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك حقق الفوز ولعب بجماعية، والإسماعيلي فريق جيد جدا، ومن أفضل الفرق في مسابقة الدوري التي شاهدها في الفترة الأخيرة".

وأوضح المدير الفني أن الزمالك لديه 4 مباريات سيخوضها في الدوري خلال فترة 13 يوم تقريبا، وأكد فيريرا أن الفريق لا يعاني من إصابات وهذا أمر جيد، وسيخوض مبارياته المقبلة لتحقيق الفوز.

وأعرب فيريرا عن حزنه لعدم وجود الجماهير في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في كأس مصر، ولا يعلم ما السر وراء عدم السماح للجماهير بحضور مباريات الكأس، خاصة وأن وجود الجمهور يكون حافزا للاعبين، موضحا أنه يهدي الفوز للجمهور، ويتمنى تواجدهم في لقاء فاركو المقبل بالدوري.

وأكد المدير الفني أن حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون هي السبب في الأداء خلال مباراة اليوم، وشدد على أن محمود حمدي "الونش" غاب عن لقاء الإسماعيلي بسبب معاناته من إجهاد عضلي وحالة إرهاق في ظل ضغط المباريات.

وضرب الزمالك موعدًا مع المصرى البورسعيدى فى دور ربع نهائى بطولة كأس مصر، بعدما تخطى عقبة الإسماعيلى، وحقق الفوز عليه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الثمانية، بعدما سبق أن حقق الفوز على ايسترن كومبانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس 7 يوليو على استاد برج العرب.

وأحرز هدف الزمالك فى شباك الدراويش أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.