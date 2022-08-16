شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك خطف الفوز بفن فيريرا.. والإسماعيلي قدم مباراة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك خطف الفوز من الإسماعيلي، وأعاد فكرة مباريات الكؤوس التي تكسب وحقق المطلوب، في المباراة التى جمعتهما اليوم في دور الـ16 من كأس مصر.

وقال أيمن يونس، في تصريحات الاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: أن فيريرا خطف الإسماعيلي وده فن خطف المباريات، وحقق الهدف المطلوب بالتأهل للدور المقبل، وهارد لك للإسماعيلي.

وأضاف أيمن يونس: الإسماعيلي قدم مباراة رائعة والتوفيق لم يحالفه في الحظ في أكثر من كرة التي تصدى لهم القائم والعارضة، مع تألق محمد عواد والدفاع، لكن شغل حمزة الجمل وحسني عبد ربه ظاهر وأحييهم عليه.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.