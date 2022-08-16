شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه: ناشئو الزمالك هدفهم المكسب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الزمالك، أن الناشئين فى صفوف القلعة البيضاء هدفهم المكسب وليس الظهور مع الفريق الأول فقط من أجل حسم لقب الدورى الممتاز.

وقال نبيه، فى تصريح لقناة أون تايم سبورتس عقب لقاء الإسماعيلى والزمالك الذى انتهى بفوز الأبيض 1/0 فى كأس مصر، إن الجمهور سبب قتال اللاعبين فى كل مباراة سواء فى الدورى أو الكأس من أجل إسعادهم موجها الشكر لجماهير القلعة البيضاء التى تساند اللاعبين.

نجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.