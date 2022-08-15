الفتح يواجه شختار دونيسك الأوكراني مرتين بسلوفينيا

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ويأتي قرار لعب المباراتين الوديتين برغبة مشتركة من الجهازين الفنيين للفريقين من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم مع ختام معسكر كل منهما.واستأنف الفتح تدريباته مساء أمس على فترتين، بعد الراحة التي منحها المدير الفني السيد دونيس للاعبين، وانطلقت الحصة الصباحية في صالة الجيم، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية، وفي الفترة المسائية ركز السيد دونيس على الجوانب الفنية، حيث أجرى تدريبات مختلفة بالكرة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين وطبق العديد من الجمل التكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي، ووضع الخطة التي ينوي بها مواجهة شختار دونيسك الأوكراني في المواجهتين.
وكان الفتح خاض ثلاث مواجهات ودية خلال معسكره الحالي بسلوفينيا، كانت الأولى أمام رادوملي وكسبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية أمام النصر الإماراتي وخسرها بهدفين، قبل أن يكسب تابور سيشانا السلوفيني في الودية الثالثة بهدفين نظيفين.
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