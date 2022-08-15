بث مباشر .. لقاء الإسماعيلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك والإسماعيلي باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر .

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تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - حازم إمام - يوسف إبراهيم "اوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وسيد عبد الله" نيمار" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد .

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع : عصام صبحي - محمد نصر - باهر المحمدي - محمد دسوقي

خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: محمد الشامي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد عادل عبد المنعم وعمرو الحلواني ومحمد مخلوف وعمر الوحش وحسن ياسين ومحمد بيومي ومحمد عبد السميع وجان موريل وخالد النبريصي .