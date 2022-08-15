شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو جاهز للمباريات في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري تدريباته، تحت قيادة محمد نور، المدرب العام بالفريق، وسط حالة معنوية مرتفعة لدى اللاعبين، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدورى.

وظهر الحماس والجدية على اللاعبين خلال التدريب، فيما انتظم هداف الفريق الأنجولي مابولولو في اول مشاركة له في التدريبات الجماعية بالفريق، وقام الجهاز الفني بمنح تعليمات للمدافعين بعدم الالتحام بقوة مع المهاجم الانجولي خوفا من تعرضه لإصابة جديدة.

ويخوض الفريق تدريباته غدا على استاد الإسكندرية في السابعة مساء، على أن يدخل الفريق معسكره المغلق، عقب التدريب وحتى موعد المباراة، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة محمد عمر لتحقيق الفوز على البنك الأهلي لحسم البقاء بالدوري الممتاز دون الدخول فى حسابات الهبوط.

وقرر مجلس الإدارة، برئاسة محمد مصيلحى، من توفير 2500 تذكرة لجماهير الاتحاد لضمان الزحف خلف الفريق بقوة والتشجيع المثالي ومساندة الجهاز الفني واللاعبين وتنطلق الأتوبيسات من أمام مقر النادي بالشاطبي يوم المباراة.