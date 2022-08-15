شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 15 / 8 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 15 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الفريق الأبيض على الإسماعيلى بهدف دون مقابل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر ليضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى فى دور الثمانية.

الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف زيزو ويتأهل لدور الثمانية لكأس مصر

نجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أسامة نبيه: غياب الجماهير عن مواجهة الإسماعيلى أثر على أداء اللاعبين

أبدى أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتخطي عقبة الإسماعيلي في بطولة كأس مصر خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يواجه المصرى البورسعيدى فى ربع نهائى كأس مصر

ضرب فريق الزمالك، موعدًا مع المصرى البورسعيدى فى دور ربع نهائى بطولة كأس مصر، بعدما تخطى عقبة الإسماعيلى، وحقق الفوز عليه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16.

زيزو يسجل أول أهدافه بكأس مصر ويتقدم للزمالك على الإسماعيلى بضربة جزاء.. فيديو

جل أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، هدف التقدم لفريقه فى شباك الإسماعيلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر، ويعد هذا الهدف هو الأول لزيزو فى تلك النسخة من الكأس.

فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلى.. أوباما وجمعة أساسيان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.