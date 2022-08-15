شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة غدا من التدريبات، بعد الفوز على الإسماعيلي في بطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضرب فريق الزمالك، موعدًا مع المصرى البورسعيدى فى دور ربع نهائى بطولة كأس مصر، بعدما تخطى عقبة الإسماعيلى، وحقق الفوز عليه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الثمانية بعدما سبق أن حقق الفوز على إيسترن كومبانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس 7 يوليو على استاد برج العرب.

وأحرز هدف الزمالك فى شباك الدراويش أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.