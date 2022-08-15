شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تخطى الزمالك عقبة الإسماعيلى والتأهل لربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، هدف فوز فريقه على الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر، ويعد هذا الهدف هو الأول لزيزو فى تلك النسخة من الكأس.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على الإسماعيلى بهدف وحيد دون رد، ليتأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع المصرى البورسعيدى.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الثمانية بعدما سبق أن حقق الفوز على ايسترن كومبانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس 7 يوليو على استاد برج العرب.