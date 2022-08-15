شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تخطى الزمالك عقبة الإسماعيلى والتأهل لربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، هدف فوز فريقه على الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر، ويعد هذا الهدف هو الأول لزيزو فى تلك النسخة من الكأس.
وانتهت المباراة بفوز الزمالك على الإسماعيلى بهدف وحيد دون رد، ليتأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع المصرى البورسعيدى.
وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الثمانية بعدما سبق أن حقق الفوز على ايسترن كومبانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس 7 يوليو على استاد برج العرب.
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوث، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - عبد الله جمعة - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وسيد عبد الله "نيمار" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد.
في المقابل خاض الإسماعيلى المباراة بتشكل مكون من: حارس المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي، خط الوسط: محمود عبد العاطي ”دونجا” – محمد عادل، أمامهما: أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: محمد الشامي.
وجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم وعمرو الحلواني وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وخالد النبريصي.