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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الإثنين 15 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة إيسترن كومباني وظهور حسيم الشحات في مران الأهلي وأداء تدريبات جري حول الملعب مع طاهر محمد.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إيسترن كومباني، وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.
وشهد المران استمرار مشاركة أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
واصل حسين الشحات لاعب الأهلي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال الفترة الماضية في قطر.
كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي - السلام.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، التى تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إيسترن كومباني، وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة أمس فى كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.
اقترب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لاعبا الأهلي من دخول قائمة المباراة المقبلة أمام إيسترن كومباني المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.
وتعافى الثنائي عبد القادر وكوكا من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، قبل أن ينتظما فى التدريبات الجماعية ويقتربا من العودة لقائمة مباريات الأهلي الرسمية.
وتعرض أحمد عبد القادر للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الماضية ضد المقاولون العرب ومن وقتها يغيب عن مباريات الأهلي، فيما تعرض كوكا للإصابة بشد في الخلفية خلال التدريبات الجماعية.
نال على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، إشادة من البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني لفريقه عقب نجاحه فى الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة هذا الموسم، وأثنى سواريز على مستوى الحارس وحضوره الرائع فى أغلب مباريات الأهلى الأخيرة .
وواصل على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، الحفاظ على نظافة شباكه، بعدما قاد الأهلى للفوز على مصر المقاصة، فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.