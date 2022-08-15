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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الإثنين 15 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة إيسترن كومباني وظهور حسيم الشحات في مران الأهلي وأداء تدريبات جري حول الملعب مع طاهر محمد.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة إيسترن كومباني، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن ‏منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق ‏المران للحديث عن مباراة إيسترن كومباني، وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين ‏الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض ‏باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وشهد المران استمرار مشاركة أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

الشحات وطاهر يواصلان تدريبات الجرى حول الملعب بمران الأهلى