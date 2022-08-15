أسامة نبيه: غياب الجماهير عن مواجهة الإسماعيلى أثر على أداء اللاعبين

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القاهرة - سامية سيد - أبدى أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتخطي عقبة الإسماعيلي في بطولة كأس مصر خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وأكد أسامة نبيه، فى تصريحاته للموقع الرسمى، أن مواجهة الإسماعيلي صعبة في كل ظروفها، ولكن مباراة اليوم لها حسابات خاصة، لاسيما أنها في بطولة كأس مصر.

وقال المدرب العام: "الهدف الأساسي هو استمرار سلسلة انتصارات الفريق رغم اختلاف البطولة، وهو ما تحقق، خاصة وأن الإسماعيلي لعب المباراة بدون ضغوط بعد تأكد استمراره في مسابقة الدوري الممتاز، مما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين".

وأضاف نبيه قائلا: "غياب الجماهير عن مباراة اليوم أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين، خاصة أن الجماهير دائمًا مصدر طاقة للفريق".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لكأس مصر بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليضرب الأبيض موعدا أمام المصري في الدور ربع النهائي.