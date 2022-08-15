شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى البورسعيدى فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الزمالك، موعدًا مع المصرى البورسعيدى فى دور ربع نهائى بطولة كأس مصر، بعدما تخطى عقبة الإسماعيلى، وحقق الفوز عليه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ16.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الثمانية بعدما سبق أن حقق الفوز على ايسترن كومبانى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس 7 يوليو على استاد برج العرب.

وأحرز هدف الزمالك فى شباك الدراويش أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوث، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - عبد الله جمعة - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.