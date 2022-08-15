شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن اعتماد رخص الاحتراف لأندية الزمالك والأهلى وبيراميدز وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتماد الأندية الأربعة المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية الزمالك، والأهلي، وبيراميدز وفيوتشر كأندية حاصلة على رخصة الأندية المحترفة.

واعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أحقية الأهلي بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة للموسم 2022-2023.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرهم فيه باعتماد قرار اتحاد الكرة والخاص بمشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وتأكيد أن قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم انتهاءه شأن داخلي لاتحاد الكرة.

كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال افريقيا ومشاركة بيراميدز وفيوتشر في البطولة الكونفدرالية.