شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأمريكي للسلاح يهنئ الحسيني بنجاح تنظيم بطولة العالم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ ديفيد أرياس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للسلاح، عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بعد تنظيم بطولة العالم على أرض مصر.

وأرسل رئيس الاتحاد الأمريكي خطابا إلى عبد المنعم الحسيني رئيس السلاح المصري، اليوم، موجهًا الشكر والتقدير للجهد والتنظيم الذي قدمه الاتحاد المصري من أجل نجاح بطولة العالم التي استضافتها مصر خلال الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال في الخطاب الرسمي: "أكتب بالنيابة عن مجلس إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للمبارزة وUSA Fencing المجتمع للتعبير عن خالص امتناننا وتهانينا القلبية على الاستضافة الناجحة لبطولة العالم للمبارزة 2022 الشهر الماضي".

وأضاف: "أعرب لاعبونا ومدربوننا وكوادرنا عن أنهم قضوا وقتًا رائعًا سواء في القاهرة أو في البطولة نفسها".

وتابع: " يعود الفضل في جزء كبير منه إلى العمل الرائع الذي قدمته أنت وفريقك، ويمكننا القول أنه لم يتم التغاضي عن أي تفاصيل عند التخطيط لهذا الحدث".

وواصل: "من الترحيب الحار في المطار إلى المتطوعين الودودين المستعدين دائمًا لتقديم يد المساعدة إلى المكان المزين بشكل جميل".

واستكمل" كان كل شيء على مستوى عالمي حقًا، كانت احتفالات الميداليات طريقة مبهجة لإنهاء كل يوم من خلال الاحتفال بهؤلاء الرياضيين بلمسة ترحيب من الثقافة المصرية وكرم الضيافة.

واختتم رئيس الاتحاد الأمريكي: "أستطيع أن أقول بأمان أن هذه الاحتفالات خلقت ذكريات لن ينساها حاملو الميداليات في فريق الولايات المتحدة الأمريكية أبدًا، و على الصعيد الشخصي ، أود أن أقول إنه كان من دواعي سروري مقابلتك، وآمل أن تتاح لنا الفرصة لزيارتك في أحد الأحداث الدولية خلال الموسم المقبل. شكرا لك مرة أخرى وتهانينا بإخلاص".