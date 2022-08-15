شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال يد الأهلى تطير إلى إسبانيا فجر غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسافر الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، فجر غد الثلاثاء إلى إسبانيا لخوض فترة إعداد للموسم الجديد تتضمن العديد من المواجهات.

وتتوجه طائرة فريق الأهلى إلى العاصمة التركية إسطنبول ومنها إلى مدريد قبل الانتقال إلى مدينة ليون التي تبعد 4 ساعات عن العاصمة الإسبانية.

ويستمر معسكر الفريق الاحمر في إسبانيا من 16 إلى 23 أغسطس الجاري، وتتخلله مباراتان وديتان أمام فريقي أتليتكو وأوديمار كلوب قبل السفر إلى البوسنة لخوض 4 مباريات في البطولة الودية التي تقام هناك خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

وحرص الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد من خلال الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة، في ظل خوض الفريق منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في المملكة العربية السعودية.