شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه الشباب الكويتي استعدادا للاتحاد في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم عقب الراحة 48 ساعة التي منحها خالد جلال، المدير الفني للاعبي الفريق، عقب الفوز على إنبي والتأهل لدور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

وقبل انطلاق المران عقد الجهاز الفني، بقيادة خالد جلال، جلسة مع لاعبي الفريق أشاد فيها المدير الفني بالروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز والتأهل في مباراة إنبي، وطالب جميع اللاعبين باستمرار هذه الروح في المواجهات الدوري المقبلة لتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويستعد فريق البنك الأهلي لخوض مباراة ودية تجريبية غدا الثلاثاء أمام فريق الشباب الكويتي ويستضيفها استاد الشرطة الرياضي بالعباسية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل.