الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف زيزو ويتأهل لدور الثمانية لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.

تشكيل الفريقين

تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة- محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - حازم إمام - يوسف إبراهيم "اوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وسيد عبد الله" نيمار" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد .

تشكيل الإسماعيلى

حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي

خط الوسط .. محمود عبد العاطي ” دونجا ” – محمد عادل

أمامهما .. أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم .. محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم وعمرو الحلواني وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وخالد النبريصي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم مباغت من لاعبى الإسماعيلى وتصدى محمد عواد حارس الزمالك لهجمة خطيرة في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد مدبولى، بعدها حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة الوسط من أجل بناء الهجمات على مرمى محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى.

وفى الدقيقة 7 قاد لاعبو الزمالك هجمة خطيرة تصل ليوسف أوباما في منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها حارس الدراويش بنجاح ، امتلك بعدها لاعبو الفريق الأبيض الكرة تماما وحاول لاعبوه بناء الهجمات عن طريق الجانبين، وفى الدقيقة 12 يلعب أحمد سيد زيزو ضربة ركنية من الجانب الأيمن يلعبها حسام عبد المجيد برأسه من داخل منطقة الجزاء تأتى خارج المرمى.

يضغط الزمالك بكل قوة في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 20 يحتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة جزاء للزمالك يتصدى لها المتخصص أحمد سيد زيزو ويضعها قوية في المرمى معلنا عن هدف التقدم لأبناء ميت عقبة.

يستمر ضغط لاعبو الزمالك من أجل إحراز الهدف الثانى وفى الدقيقة 22 تأتى فرصة خطيرة من عرضية من الجانب الأيسر يخطئها ثلاثة لاعبين من الأبيض وتمر الكرة سلاما على مرمى الدراويش.

بعدها وفى الدقيقة 24 يلعب أحمد مدبولى كرة خطرة داخل منطقة الجزاء يلعبها محمد الشامى برأسه لوب تأتى في العارضة ويخرجها أحد مدافعى الزمالك خارج المرمى، بعدها يحاول لاعبو الإسماعيلى بناء الهجمات وفى الدقيقة 29 تتصدى العارضة لتصويبة أحمد مدبولى الصاروخية وتخرج بعيدا عن المرمى.

وامتلك لاعبو الإسماعيلى مجريات المباراة تماما، ومال لاعبو الزمالك للدفاع من أجل خروج الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف، ورغم امتلاك الدراويش لسيناريو المباراة إلا أنهم لم تسنح فرص كثيرة على مرمى محمد عواد.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى هادئا بعض الشيء من الفريقين، وحاول لاعبو الإسماعيلى اللعب على الجانبين، وخاصة عن طريق عبد الرحمن مجدى وأحمد مصطفى وظهر محمد الشامى بشكل جيد الذى حاول بشتى الطرق إحراز هدف التعادل قابله دفاع قوى من الثنائى محمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد، اللذين ذادا عن مرماهما بكل بسالة.

وفى الدقيقة 60 أجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا تغييرين بنزول احمد فتوح بدلا من عبد الله جمعة وإسلام جابر بدلا من يوسف أوباما، بعدها وفى الدقيقة 66 يجرى الإسماعيلى تغييره الأول بنزول محمد مخلوف بدلا من محمد عادل.

وفى الدقيقة 70 يجرى الزمالك تغييرين بنزول سيد نيمار ويوسف أسامة نبيه بدلا من حازم إمام والتونسى سيف الدين الجزيرى، يضغط بعدها لاعبو الإسماعيلى وفى الدقيقة 74 تسنح أخطر الفرص للدراويش من عرضية من الجانب الأيسر يخرجها حمزة المثلوثى من على خط المرمى قبل وصولها لمحمد الشامى.

وضغط لاعبو الإسماعيلى بكل خطوطه في الربع ساعة الأخيرة، وأجرى الإسماعيلى تغييره الثانى في الدقيقة 81 بنزول خالد النبريصى بدلا من أحمد مصطفى، وتمر الدقائق تباعا حتى أطلق حكم المباراة محمد عادل صافرة نهاية اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون مقابل ليتأهل لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.