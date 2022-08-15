شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 15 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 15 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة حسين الشحات لتدريبات الأهلي واقتراب منتخب مصر من مواجهة الأرجنتين وديا في شهر أكتوبر المقبل.

واصل حسين الشحات لاعب الأهلي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

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