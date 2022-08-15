فيريرا: حزين لغياب الجماهير.. والإرهاق وراء أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أن الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي كان جيدا لفريقه، ولكن اللاعبون شعروا بالإرهاق عقب الشوط.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك حقق الفوز ولعب بجماعية، والإسماعيلي فريق جيد جدا، ومن أفضل الفرق في مسابقة الدوري التي شاهدها في الفترة الأخيرة".

وأوضح المدير الفني : "الزمالك لديه 4 مباريات سيخوضها في الدوري خلال فترة 13 يوم تقريبا، والفريق لا يعاني من إصابات وهذا أمر جيد، وسيخوض مبارياته المقبلة لتحقيق الفوز".

وأعرب فيريرا عن حزنه لعدم وجود الجماهير في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في كأس مصر: "لا أعلم ما السر وراء عدم السماح للجماهير بحضور مباريات الكأس، خاصة وأن وجود الجمهور يكون حافزا للاعبين، وأهدي الفوز للجمهور، وأتمنى تواجدهم في لقاء فاركو المقبل بالدوري".

واختتم المدير الفني: "حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون هي السبب في الأداء خلال مباراة اليوم، ومحمود حمدي " الونش" غاب عن لقاء الإسماعيلي بسبب معاناته من إجهاد عضلي وحالة إرهاق في ظل ضغط المباريات، وعدم مشاركة محمود علاء في المباريات قرار فني".