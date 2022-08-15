أسامة نبيه: نسعى لمواصلة سلسلة الفوز بمختلف البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر المدرب العام للزمالك، أسامة نبيه، عن سعادته بتخطي عقبة الإسماعيلي، والفوز عليه بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وأكد نبيه أن مواجهة الإسماعيلي كانت صعبة، ولكن الفريق والجهاز الفني عملا بجد من أجل تحقيق الفوز.

وقال المدرب العام للزمالك: "الهدف الأساسي هو استمرار سلسلة انتصارات الفريق رغم اختلاف البطولة، وهو ما تحقق، خاصة وأن الإسماعيلي لعب المباراة بدون ضغوط بعد تأكد استمراره في مسابقة الدوري الممتاز، مما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبيه".

وأضاف نبيه قائلا: " غياب الجماهير عن مباراة اليوم أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين، لاسيما وأن الجماهير دائمًا مصدر طاقة للفريق".

وتأهل الزمالك لدور الثمانية لكأس مصر، الذي يسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليًا، ليضرب الأبيض موعدًا أمام المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي.