أتلتيكو مدريد يبدأ الدوري الإسباني بفوز ساحق أمام خيتافي

محمد اسماعيل - القاهرة - تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 75 أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويستضيف أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة فريق فياريال، فيما يحل خيتافي ضيفا على جيرونا.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه مايوركا، الذي يقوده مدرب منتخب مصر الأسبق، خافيير أجيري.

ولم ينجح هجوم الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من أحداث المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويلعب أتلتيك بلباو في المرحلة المقبلة مع ضيفه فالنسيا، فيما يستضيف مايوركا فريق ريال بيتيس.