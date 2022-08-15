خاص.. أول رد من المشرف السابق على تقنية "الفار" بشأن تصريح "الشاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

رد السيد مراد المشرف السابق على تقنية الفيديو في لجنة الحكام المصرية، على التصريح الذي صرح به سمير عثمان الخبير التحكيمي حول مشكلة تقنية الفيديو.

وكان سمير عثمان صرح في وقت سابق في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "في إحدى المباريات الموسم الماضي، حدثت مشكلة في تقنية الفيديو، وأخبر حكم تقنية الفيديو، حكم الساحة بأن "الدنيا عنده ضلمة".

وأضاف: "وتحدث حكم تقنية الفيديو مع مخرج المباراة، والصورة عادت مرة أخرى، وعند كتابة التقرير، دون الحكم أن هناك أحد العمال شال فيشة الشاشة علشان يعمل شاي".

ورد السيد مراد على تصريح سمير عثمان عبر الخليج 365: "ليس لدي علم بهذه الواقعة، ولم أسمع بها سوى عن طريق سمير عثمان، ولا استطيع أن أنفي أو أؤكد بصراحة".

وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه "فيشة الفار"، الموجود في عربة الفار عبارة عن 6 شاشات، وكل شاشة متصلة بمصدر للكهرباء، وهناك غرفة للتسجيلات لها مصدر كهربائي، هل يكون قصده أن يكون العامل شال فيشة أحد الشاشات ووضع بدلاً منها شيء أخر، لا أعلم بصراحة".

واختتم: "لا أعرف تعبير "شال فيشة الفار" ولا أشكك، سمير عثمان انسان محترم وليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع".