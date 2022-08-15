تشكيل ليفربول.. كلوب بالقوة الضاربة أمام كريستال بالاس في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في المباراة المقامة ضمن لقاءات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.
وتعادل ليفربول في افتتاحية لقاءاته بالدوري الإنجليزي أمام فولهام بهدفين لكل فريق.
ودخل كلوب لقاء كريستال بالاس بالقوة الضاربة بقيادة محمد صلاح والوافد الجديد نونيز.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: روبيرتسون- فان دايك- نات فيليبس- ترينت ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فابينيو- جيمس ميلنر- هارفي إليوت.
خط الهجوم: محمد صلاح- لويس دياز- داروين نونيز.