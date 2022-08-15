تشكيل ليفربول.. كلوب بالقوة الضاربة أمام كريستال بالاس في بريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، عن تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في المباراة المقامة ضمن لقاءات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

محمد يوسف

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