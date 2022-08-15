الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا بشأن أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقًا بشأن تصريحات مدرب تشيلسي توماس توخيل، والذي قال أن الحكم أنطوني تيلور حرمه من فوز مستحق، في المباراة التي جمعت البلوز تشيلسي بتوتنهام، ضمن مباريات الجولة الثانية من بريميرليج، والتي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سيكون من الأفضل إبعاد الحكم أنطوني تيلور عن مباريات تشيلسي مستقبلًا".

وأضاف: "تم شد المدافع كوكوريا من شعره أثناء الهدف الثاني الذي تعادل به توتنهام معنا، الهدفين بهما أخطاء تحكيمية فجة، ومع ذلك تم احتسابهم".

وأكمل: "حكم الفيديو أيضًا لم يتخذ قرارات صائبة، لا ألوم الحكم فقط، بل ألوم حكم الفيديو بالأخص، لديه نظام كامل لفحص ما حدث، لكنه لم يفعل".

وبدوره قام الاتحاد الإنجليزي بفتح تحقيق في تصريحات المدرب، الذي أيضًا قد يواجه عدد من العقوبات بعد المشاجرة التي حدثت بينه وبين مدرب توتنهام، أنطونيو كونتي، والتي تسببت في طرد كلا المدربين بعد نهاية المباراة.