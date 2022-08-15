ميسي يدعم كريم بنزيمة للفوز بجائزة الكرة الذهبية 

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة استبعاده من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022، وكشف عن مرشحه المفضل لنيل الجائزة، داعماً موقف معظم المراقبين بأحقية الفرنسي كريم بنزيمة بها.

وخلت القائمة التي كشفت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الجمعة 12 أغسطس/آب 2022، من اسم ميسي، الذي يغيب عنها للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأبرز موقع football-espana تصريحات ميسي التي أكد فيها أحقية بنزيمة بالفوز بالجائزة هذا العام، دون أدنى شك.

وقال ميسي: "برأيي لا توجد شكوك هذا العام حول أحقية بنزيمة بالفوز بالكرة الذهبية، من الواضح أنه قضى موسماً رائعاً".

وأوضح "البرغوث": "لقد أنهى الموسم الماضي (2021-2022) بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وشارك في جميع المباريات أساسياً منذ الدور ثمن النهائي".

وتابع: "فضلاً عن أرقامه في دوري الأبطال، لقد كان بنزيمة بلا شك، أفضل لاعب بالدوري الإسباني في الموسم الماضي أيضاً".

وأتم ميسي: "لا أعتقد أن هناك شكوكاً هذا العام في أحقيته لنيل الكرة الذهبية".

وسبق لميسي أن دعم بنزيمة في سباق التتويج بالكرة الذهبية للعام الجاري، يوم 30 مايو/أيار 2022، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة TyC Sports الأرجنتينية.

وقال حينها: "كان موسماً رائعاً لكريم بنزيمة، أعتقد أنه لا توجد شكوك حول فوزه بالكرة الذهبية".

وتواجه اللاعبان في الموسم الماضي، خلال الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح المهاجم الفرنسي في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) قلب فيها الطاولة على باريس سان جيرمان، ليخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية وصلت إلى 3-2.



وقاد بنزيمة الفريق "الملكي" للتتويج بثلاثة ألقاب في موسم 2021-2022، وهي: الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف المهاجم الفرنسي إلى هذه الألقاب كأس السوبر الأوروبي قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد فوز ريال مدريد على أينتراخت فرانكفورت 2-0، أحرز منها بنزيمة الهدف الثاني.

وإضافة إلى إنجازاته الجماعية، عاش بنزيمة واحداً من أنجح مواسمه على الإطلاق على المستوى الشخصي.

ولعب الدولي الفرنسي مع ريال مدريد 46 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالها في هز شباك المنافسين 44 مرة، كما أهدى زملاءه 15 تمريرة حاسمة.

وتُوج بنزيمة بصدارة هدافي الليغا برصيد 27 هدفاً، وكرر الأمر ذاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بإحرازه 15 هدفاً.

يُذكر أن ميسي حقق جائزة الكرة الذهبية عن العام الماضي 2021، ليرفع عدد مرات فوزه فيها إلى سبعة (رقم قياسي)، متفوقاً على أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو بكرتين ذهبيتين.

(عربي بوست)