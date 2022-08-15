شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الإسماعيلى بهدف زيزو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في التقدم على الإسماعيلى بهدف دون مقابل، فى اللقاء المقام بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، أحرز هدف الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.

بدات المباراة بهجوم مباغت من لاعبى الإسماعيلى وتصدى محمد عواد حارس الزمالك لهجمة خطيرة في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد مدبولى، بعدها حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة الوسط من أجل بناء الهجمات على مرمى محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى.

وفى الدقيقة 7 يقود لاعبو الزمالك هجمة خطيرة تصل ليوسف أوباما في منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها حارس الدراويش بنجاح، امتلك بعدها لاعبو الفريق الأبيض الكرة تماما وحاول لاعبوه بناء الهجمات عن طريق الجانبين وفى الدقيقة 12 يلعب أحمد سيد زيزو ضربة ركنية من الجانب الأيمن يلعبها حسام عبد المجيد برأسه من داخل منطقة الجزاء تأتى خارج المرمى .

وضغط الزمالك بكل قوة في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 20 يحتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة جزاء للزمالك يتصدى لها المتخصص أحمد سيد زيزو ويضعها قوية في المرمى معلنا عن هدف التقدم لأبناء ميت عقبة .

يستمر ضغط لاعبو الزمالك من أجل إحراز الهدف الثانى وفى الدقيقة 22 تأتى فرصة خطيرة من عرضية من الجانب الأيسر يخطأها ثلاثة لاعبين من الأبيض وتمر الكرة سلاما على مرمى الدراويش .

بعدها وفى الدقيقة 24 لعب أحمد مدبولى كرة خطرة داخل منطقة الجزاء لعبها محمد الشامى برأسه لوب واصطدمت بالعارضة، وأخرجها أحد مدافعى الزمالك خارج المرمى، بعدها يحاول لاعبو الإسماعيلى بناء الهجمات وفى الدقيقة 29 تتصدى العارضة لتصويبة أحمد مدبولى الصاروخية وتخرج بعيدا عن المرمى.

يمتلك لاعبو الإسماعيلى مجريات المباراة تماما، ويميل لاعبو الزمالك للدفاع من أجل خروج الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف، ورغم امتلاك الدراويش لسيناريو المباراة إلا أنهم لم تسنح فرص كثيرة على مرمى محمد عواد.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة- محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - حازم إمام - يوسف إبراهيم "اوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وسيد عبد الله" نيمار" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد .

ويضم التشكيل كلاً من:

حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي

خط الوسط .. محمود عبد العاطي ” دونجا ” – محمد عادل

أمامهما .. أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم .. محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل عبد المنعم وعمرو الحلواني وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وخالد النبريصي.