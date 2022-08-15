شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة إسماعيل تلحق بمنتخب الطائرة إلى سلوفينا 23 أغسطس لرئاسة البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، يوم 23 أغسطس الجارى، إلى سلوفينيا؛ لتلحق ببعثة منتخب الرجال لرئاستها فى بطولة العالم المقرر لها الفترة من 25 أغسطس الجارى و حتى 11 سبتمبر المقبل.

غادرت بعثة المنتخب مساء السبت، إلى سلوفينيا؛ للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لبطولة العالم، وذلك بعد إلغاء معسكرى بلغاريا وبولندا.

وتضم بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة 17 لاعبا، ستتم تصفيتهم إلى 14 فقط خلال البطولة، وهم كل من: حسام يوسف – أحمد فتحي – يوسف مرجان - محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – محمد أبو السعود – عبد الرحمن الحسيني - محمد عادل – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبد الرحمن سعودي - محمد رضا – محمد رمضان - رضا هيكل – أحمد قطب – سيف عابد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب وديتين مع سلوفينيا وأخريين مع ألمانيا وبلغاريا خلال المعسكر.

وحقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.