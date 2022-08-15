شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عبد القادر وكوكا في مران الأهلي الجماعي وتأهيل الشحات وطاهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة إيسترن كومباني، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن ‏منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق ‏المران للحديث عن مباراة إيسترن كومباني، وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين ‏الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض ‏باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وشهد المران استمرار مشاركة أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ‏إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وواصل حسين الشحات لاعب الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي‏we السلام.‏

وبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏



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