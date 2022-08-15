شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شباب السلة فى بطولة أفريقيا قبل التتويج باللقب والتأهل للمونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو منتخب شباب السلة فى تحقيق المركز الأول والتتويج بالبطولة الأفريقية تحت 18 سنة التى أقيمت بمدغشقر، بعد الفوز على صاحب الأرض فى النهائي بنتيجة 54/81 . وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه عمرو أبو الخير أداء مميزا طوال منافسات البطولة، وتمكن من تحقيق بطاقة التأهل لكأس العالم بعد الفوز على منتخب مدغشقر صاحب الأرض.

ولم يكن مشوار شباب السلة سهلا أو مفروشا بالورود، بل واجه المنتخب عدة منتخبات قوية خلال المنافسات ليتوج فى النهاية بالكأس الأفريقية.

وجاء مشوارالفراعنة كالتالى..

فوز مصر على أنجولا بنتيجة 69/43 أول جولات دور المجموعات

فوز مصر على غينيا بنتيجة 43/68 الجولة الثانية بدور المجموعات

خسارة مصر أمام مالى بنتيجة 46/41 الجولة الثالثة بدور المجموعات

فوز مصر على رواندا بنتيجة 52/75 الجولة الرابعة بدور المجموعات

فوز مصر على الجزائر بنتيجة 58/50 فى ربع النهائى

فوز مصر على أنجولا 67/57 فى نصف النهائى

فوز مصر على مدغشقر بنتيجة 81/54 فى نهائى البطولة.