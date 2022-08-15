شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعد اللاعبين بصرف القسط الأخير من المستحقات قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو النادى المصري على وعد من اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي برئاسة سمير حلبية، بدفع القسط الأخير المتبقي من مستحقاتهم قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد سداد دفعة أولى من المستحقات أمس الأحد.

وكانت إدارة المصري قد تأخرت فى صرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، لتتراكم 4 أقساط على الإدارة، قبل أن تنتعش خزينة النادى بدعم 5 ملايين جنيه من محافظ بورسعيد، ساهمت فى سدادا جزء من المستحقات المتأخرة، ويتبقى جزء آخر مستحق سداده قبل نهاية الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.

وجاءت المباريات المتبقية للمصري في الدوري كالتالي:

ـ المصري والإسماعيلي في الجولة 31: 18 أغسطس على ستاد برج العرب

ـ المصري والبنك الأهلي في الجولة 32: 23 أغسطس على ستاد برج العرب

ـ المصري والزمالك في الجولة 33: 26 أغسطس على ستاد برج العرب

ـ المصري والمقاولون العرب في الجولة 34: 29 أغسطس على ستاد برج العرب