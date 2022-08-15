شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلى بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.



س: كيف تأهل الزمالك والإسماعيلى لهذا الدور؟ س: كيف تأهل الزمالك والإسماعيلى لهذا الدور؟ ج: تأهل الزمالك لهذا الدور بعدما تخطى فريق الداخلية بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 للمسابقة، بينما تأهل الإسماعيلى بعد الفوز على بتروجت 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.



س: من سيواجه الفائز من الزمالك والإسماعيلى في دور الثمانية للكأس؟ س: من سيواجه الفائز من الزمالك والإسماعيلى في دور الثمانية للكأس؟ ج: ينتظر المصرى البورسعيدى الفائز من مواجهة الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر الليلة.



س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والإسماعيلى في الكأس؟ س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والإسماعيلى في الكأس؟ ج: تعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث تواجه الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.



س: من يدير مباراة الزمالك والإسماعيلى تحكيمياً؟ س: من يدير مباراة الزمالك والإسماعيلى تحكيمياً؟ ج: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي والزمالك فى آخر لقاءات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها اليوم – الإثنين – فى تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب القاهرة الدولي.

يدير اللقاء محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه أحمد توفيق مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثان وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وللفيديو محمود دسوقي ومحمد محمود لطفي.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى؟

ج: وظهرت ملامح تشكيل الزمالك التي سيعتمد عليها في مواجهة الدراويش، ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمي.

في الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور - أشرف روقا - عبد الله جمعة - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

س: ماهو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك؟

ج: ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، أحمد مصطفى

خط الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.