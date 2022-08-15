شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تعيين مخرجي المباريات: توزيع الكاميرات بالملعب من خلال لجنة الحكام والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى والمسئول عن تعيين المخرجين لمباريات الدوري والكأس، أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام المسئولان عن توزيع الكاميرات قبل المباريات.

وقال إبراهيم، فى تصريحاته لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع ابراهيم فايق عبر اذاعة ميجا اف ام، "توزيع الكاميرات فى أرض الملعب ورق معتمد ومثبوت من اتحاد الكرة نفسه، وهناك فاكسات ومخاطبات رسمية بذلك، ولو هناك أى كاميرا لم يتم وضعها فى مكانها يتم الاتصال بى من جانب رئيس لجنة الحكام، سواء وجيه أحمد أو عصام عبد الفتاح، وأتحدى أى شخص يقول كلام مخالف لكلامى".

وأضاف محمد إبراهيم، "المصورين بيقوموا بعمل بروفة قبل المباراة بساعتين عشان يشوف حكم الفار محتاج ايه".

وعن خطأ مباراة المصري والأهلي رد قائلا، "تم تحويل كل فريق العمل للشئون القانونية والمتسبب سيحصل على أشد عقاب".

وتابع، "حكم الفار يستدعى حكم الساحة، والمخرج ليس له أى علاقة، فهو مثل المشاهد ومفيش حاجة اسمها المخرج بيخبي الكاميرا، وحكم الفار معاه كل الكاميرات".

وعن احتساب ضربة الجزاء فى مباراة الأهلي ومصر المقاصة رد قائلا، "الحكم شافها من 3 كاميرات عكسية، واللى خلف المرمى والكاميرا المساعدة، حكم الفار هو اللى هيختار مش بتاعة المخرج".