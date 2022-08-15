شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستهدف حسم الصفقة العاشرة قبل انتهاء معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مجلس إدارة نادي أسوان إنهاء التعاقد مع صفقة جديدة قبل انتهاء معسكر الفريق المقام بالإسكندرية تحضيرا للموسم الجديد. واستغنى الجهاز الفني لفريق أسوان عن 17 لاعباً من الفريق الذى حقق حلم الصعود للدورى الممتاز، تمهيدا لسلسلة من التعاقدات التى يعكف النادي الجنوبي على إنهاء التفاوض بشأنها خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا فى الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل.

الصفقة الجديدة ستكون العاشرة للفريق الجنوبي بعدما تعاقد مع 9 صفقات هم: ماليك إيفونا فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي الأسبق محمد عصام الغندور، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الإنتاج الحربي، وجناح فريق الداخلية، محمود عبد الحكيم.

بالإضافة إلى مهاجم فريق بتروجت ومنتخب الشباب الاسبق، محمد السيد خليل "شيكا"، والمغربي أحمد بلحاج لاعب نادي سرقسطة الإسباني السابق، ,لاعب خط الوسط، يوسف أحمد حسن، وإبراهيم عايش نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، ومحمود صابر لاعب فريق سيراميكا، وعبد الرحمن عشري مدافع إنبي.