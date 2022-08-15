شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدياً صعباً فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، حينما يواجه الإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية للإسماعيلى 7.53 مليون يورو.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما تخطى فريق الداخلية بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 للمسابقة، بينما تأهل الإسماعيلى بعد الفوز على بتروجت 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.

وينتظر المصرى البورسعيدى الفائز من مواجهة الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر، ويتطلع الفارس الأبيض للإطاحة بالدراويش ضمن خطته للحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة الذى توج به منذ أيام قليلة بعد الفوز على الاهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، فى المقابل يسعى الإسماعيلى للتتويج بلقبه الثالث في بطولة كأس مصر والتي توج بها في نسختين سابقتين.