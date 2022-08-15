شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 132 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة أولاد العم التى تجمع الزمالك والإسماعيلى فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. وتحمل هذه المباراة رقم 133 بين الفريقين خلال منافسات الدوري العام وكأس مصر، والذى نستعرضه على النحو التالي ..

لعب الدراويش 132 مباراة أمام الزمالك فاز 33 تعادل 34 خسر 65، له 128 هدفًا عليه 187 هدفًا، كلين شيت 38 لقاء

الدورى العام ..

لعب 113 مباراة فاز 31 تعادل 32 خسر 50 له 115 هدفًا عليه 142 هدفًا كلين شيت 36 مباراة

– ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 19 له 54 هدفًا عليه 53 هدفًا كلين شيت 22 مباراة

– ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 61 هدفًا عليه 89 هدفًا كلين شيت 13 مباراة

– مباراة فاصلة تعادل 1 كلين شيت مباراة واحدة

– أهداف الإسماعيلى عن طريق 63 لاعبًا بدون هدافى لاعبا الزمالك .. عوض عبد الرحمن 8 أهداف، فتحى نافع وشحته 6 أهداف لكلا منهما، على أبو جريشة وعماد سليمان ومحمد صلاح أبو جريشة 4 أهداف لكلا منهم، ديمان وأسامه خليل وخالد القماش ومحمد حازم وأحمد العجوز وعبد الحميد بسيونى ومصطفى كريم 3 أهداف لكلا منهم، صلاح أبو جريشة وأميرو ومحمد فكرى الصغير ومجدى الصياد وأيمن الجمل وعمر جمال وعبد الله السعيد وحسنى عبد ربه وإبراهيم حسن وباهر المحمدي هدفين لكلا منهم، على عمر ولطفى مسلم وأنور الشريف وسيد شارلى وجورج خليفة واليونانى مانولى وسيد بيضو ويونس وفكرى راجح وميمى درويش وسيد عبد الرازق بازوكا وإسماعيل حفنى وأشرف صابر وإسماعيل توتو وحمدى نوح وفوزى جمال وأدهم السلحدار وخالد عبد اللطيف وأحمد قناوى وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد وإسلام الشاطر وجون أوتاكا ومحمد بركات ومحمد عبد الله وعماد عبد المنعم ومحمد فيلكس وعبد الله الشحات ومحمد محسن أبو جريشة وعمرو السولية وأحمد على وجون آنطوى وإسلام جمال وإيمانويل بناهينى وديجو كالديرون ومحمود متولى وكريم بامبو وبنسيون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم وشكرى نجيب هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا الزمالك

كأس مصر..

– لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين ”

– أهداف الإسماعيلى .. رضا ومحمد صلاح أبو جريشة هدفين لكلا منهما وصلاح أبو جريشة وعلى أبو جريشة وعماد سليمان وإسماعيل توتو وأحمد فكرى الصغير وأحمد فتحى ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم بجانب هدفين لم يستدل عليهما حتى الآن.