الامارات | المنصوري بطلاً في الجولة الثانية لمونديال زوارق الفورمولا 2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت زوارق أبوظبي إنجازا جديدا لرياضة الإمارات من خلال الفوز أمس بلقب الجولة الثانية في بطولة العالم لزوارق فورمولا-2، والتي أقيمت بمدينة كوبسكيس الليتوانية. وواصل النجم الإماراتي الصاعد منصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36 انطلاقته الرائعة في البطولة، وأحرز لقب الجولة الثانية ليتقدم إلى صدارة الترتيب العام للبطولة بعد أول جولتين.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية إنجاز فريق أبوظبي إلى القيادة الرشيدة وإلى حكومة وشعب الإمارات. وحقق المنصوري لقب الجولة الثانية، بعدما أنهى السباق في 37 دقيقة، ليكون الأول له في مشواره بالبطولات الدولية لسباقات فورمولا-2، وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة برصيد 35 نقطة.

وصنع المنصوري لنفسه تاريخا جيدا بتحقيق لقب إحدى جولات البطولة وتصدر الترتيب العام في موسمه الثاني فقط مع فريق أبوظبي، خاصة أن هذا السباق هو الخامس له مع فريق أبوظبي. وحل في المركز الثاني بالجولة زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو وثالثا زورق الألماني ستيفان هاجن، فيما حل حامل لقب البطولة راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 في المركز الرابع. وتقام الجولة المقبلة من البطولة بمدينة ريبادورو البرتغالية، من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل.