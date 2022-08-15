الزمالك يواجه الإسماعيلي في كلاسيكو «ولاد العم» بكأس مصر.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، مواجهة قوية تجمع بين الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2021 – 2022.

وتأهل عن هذه المرحلة 7 فرق إلى ربع النهائي هي سموحة ومنتخب السويس اللذان تقابلا أمس الأحد وفاز سموحة بنتيجة 2-0 وتأهل لدور الأربعة.

كما تأهل ايضاً الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي، بينما ينتظر المصري البورسعيدي الفائز من لقاء الزمالك والإسماعيلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويديرها الحكم محمد عادل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.

مشوار الفريقين

نجح الزمالك في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس مصر بعد فوزه في دور الـ32 على حساب الداخلية بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وتمكن الإسماعيلي من التأهل إلى الدور ذاته بعد تغلبه على بتروجت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

وفاز الزمالك في آخر مواجهة ضد الإسماعيلي بنتيجة 2-1 يوم 28 مايو الماضي ببطولة الدوري المصري.

الزمالك

يغيب عن الزمالك في لقاء اليوم مدافعه محمود حمدي الونش، بينما يستعيد الفريق خدمات المهاجم عمر السعيد.

ومن المرجح أن يلعب الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه محمد عبد الغني ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد أشرف ”روقة“ وإمام عاشور وإسلام جابر ويميناً أحمد سيد ”زيزو“ ويساراً يوسف إبراهيم ”أوباما“ بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري.

الإسماعيلي

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي اللقاء باحثاً عن مواصلة مشواره في كأس مصر والثأر من الزمالك الذي أطاح به في نسخة الموسم الماضي.

ويغيب عن الإسماعيلي في لقاء اليوم مدافعه محمد هاشم للإصابة بينما تبدو صفوف الدراويش شبه مكتملة قبل لقاء الليلة.

ويعتمد المدير الفني للدراويش حمزة الجمل على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد فوزي وأمامه رباعي خط الدفاع باهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد عادل ومحمد دسوقي.

ويقود خط الوسط محمود عبد العاطي ”دونجا“ ويميناً محمد مخلوف ويساراً محمد بيومي وفي الهجوم أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.