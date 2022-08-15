تداول فيديو لـ كامل الوزير يمازح أحد الأهلاوية: من يوم الفار ما اشتغل مأخدتوش بطولة ولا هتاخدوا

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهو يمازح مجموعة من العمال حول تطبيق تقنية الفيديو "فار" خلال مسابقات كرة القدم في مصر (الدوري الممتاز وكأس مصر).

ومازح الوزير أحد مشجعي النادي الأهلي قائلاً له: "من يوم الفار ما اشتغل مأخدتوش (الأهلي) بطولة ولا هتاخدوا، إلا إذا كسرتوا الفار".

وأضاف وزير النقل مازحًا: "بيقولو حسبوا ضربة جزاء للزمالك، أومال مين اللي حسب ركلة جزاء للأهلي مع المصري؟، انتوا ارهبتوا الحكم الغلبان".

واختتم الوزير حديثه قائلًا: "الأهلاوية إخواتنا".

وكانت مكالمة سابقة بين الإعلامي عمرو أديب وكامل الوزير شهدت تلميحات من الأول على الهواء مباشرة إلى أن الوزير يشجع نادي الزمالك على الصعيد الكروي.

يشار إلى أن تقنية الفيديو تم تطبيقها رسميا في المسابقات المصرية منذ عام 2020، وفاز الأهلي من وقتها بلقب الدوري مرة وكأس مصر مرة.

جدير بالذكر ان النادي الأهلي في ظل تطبيق تقنية الفيديو توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا "مرتين"، وكأس السوبر الأفريقي "مرتين"، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية "مرتين".

في المقابل، خسر الأهلي لقب الدوري المصري موسم 2020-2021 واقترب من فقدانه هذا الموسم 2021-2022 لصالح الزمالك، كما خسر نسخة الموسم الماضي من كأس مصر أمام الفريق الأبيض، وقبل كل ذلك لقب السوبر المصري 2019 أمام الزمالك و2020 أمام طلائع الجيش، ودوري أبطال أفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي.