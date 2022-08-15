منافس الأهلي المحتمل يعزز صفوفه بصفقة جديدة ويجدد لحارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي، منافس الأهلي المتحمل في الموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا، اليوم الإثنين، ضم الجزائري عبدالقادر بوطيش، وتمديد عقد حارس المرمى الدولي البشير بن سعيد.

وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه وقع عقدا لمدة 3 أعوام مع لاعب خط الوسط الدفاعي الجزائري بوطيش.

وسبق لبوطيش، 25 عاما، أن بوطيش لعب لفرق وفاق سطيف ومولدية وهران في الجزائر.

كذلك أعلن الاتحاد المنستيري عن تمديد عقد حارس المرمى الدولي البشير بن سعيد حتى عام 2024.

ويستعد الاتحاد المنستيري، وصيف بطل الدوري التونسي خلف الترجي حامل اللقب، لمنافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يواجه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول.

ويلتقي الأهلي الفائز من المباراة، في دور الـ32 من البطولة القارية.