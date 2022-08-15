كيف عاقب تين هاج لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة أمام برينتفورد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية بريطانية الإجراء العقابي الذي اتخذه الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ضد لاعبيه بعد الخسارة برباعية نظيفة على يد برينتفورد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسقط مانشستر يونايتد على يد مضيفه برينتفورد برباعية مذلة دون رد، في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين في البريميرليج لأول مرة في التاريخ، كما أنه خسر 4 مباريات متتالية في المسابقة لأول مرة أيضًا، بعد أن كان انهزم في آخر مباراتين في الموسم الماضي.

وكذلك خسر مانشستر يونايتد 7 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1936.

وبات تين هاج أول مدرب لمانشستر يونايتد يخسر أول مباراتين له على رأس القيادة الفنية للفريق منذ 1921.

كما احتل مانشستر يونايتد المركز الأخير في جدول الترتيب لأول مرة منذ أغسطس 1992، أي في أول موسم للمسابقة بشكلها الحالي.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" أن تين هاج عاقب لاعبي فريقه بأن رفض إراحة الفريق أمس الأحد، وأجبر اللاعبين على خوض حصة تدريبية مكثفة، وركض اللاعبون 13.8 كليو متر في درجة حرارة 30.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول يوم الإثنين المقبل في قمة الجولة الثالثة من البريميرليج.

ويسعى ليفربول نفسه لتحقيق أول انتصار في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف بدوره كريستال بالاس مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة الثانية.