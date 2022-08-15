اتحاد الكرة يكشف رئيس بعثة منتخب الناشئين في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور إيهاب الكومي برئاسة بعثة منتخب الناشئين "مواليد 2006" في رحلة الجزائر، للمشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين.

وحرص الكومي على التنسيق مع الجهاز الإداري لمنتخب الناشئين، فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالسفر.

ويواصل منتخب الناشئين معسكره المغلق الأخير بالإسماعيلية، قبل السفر إلى الجزائر، للمشاركة في البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العرب للناشئين المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات السعودية، سوريا ولبنان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين أعلنت جدول مباريات البطولة، التي ستقام بالجزائر.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في مباراته الأولى بالبطولة، يوم الأربعاء 24 أغسطس، قبل مواجهة لبنان يوم السبت 27 أغسطس، ويختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة سوريا يوم الثلاثاء 30 أغسطس.

ومن المقرر أن يعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين قائمته النهائية لكأس العرب خلال اليومين المقبلين، قبل المغادرة للجزائر للمشاركة في البطولة.