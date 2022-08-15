ميكالي يجتمع مع الحضري ورياض بعد انضمامهما لجهاز المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يجتمع البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، مع عصام الحضري ووائل رياض، بعد اعتماد تعيينهما رسميا في جهازه الفني.

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل ساعات عن تعيين الثنائي عصام الحضري (مدربا لحراس المرمى) ووائل رياض (مدربا مساعدا) ضمن الجهاز الفني لميكالي، الذي تولى مؤخرا المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأولمبي.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب الحضري ورياض كلا من تياجو كونيا مدربا عاما، ليوناردو فاجونيديس مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء.

وكان مصدر في اتحاد الكرة كشف ليلا كورة في وقت سابق عن رفض ميكالي طلب "الجبلاية" بشأن وجود ثلاثة مدربين مصريين في الجهاز الفني.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على كشف هويته: "ميكالي رفض طلب اتحاد الكرة وتمسك بوجود مدرب مساعد واحد مصري، ومدرب حراس مرمى فقط، وعدم وجود مدرب مصري آخر".