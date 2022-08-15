فيتوريا يزور ناديي فيوتشر وسيراميكا.. ويحضر مباراة الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، على زيارة ناديي فيوتشر وسيراميكا كليوبترا اليوم الاثنين، في إطار جولته التي تشمل زيارة مقرات جميع أندية الدوري المصري الممتاز.

ويعقد فيتوريا اجتماعا مع علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر وأحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوبترا، استكمالًا لسلسلة جلساته مع مدربي أندية الدوري المحلي.

وفي سياق اخر، سيحضر فيتوريا مساء اليوم، مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في ستاد القاهرة الدولي، في دور الستة عشر لكأس مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تولي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر ليكون بديلاً لإيهاب جلال والذي رحل عقب إقالته بعد الخسارة وديًا من كوريا الجنوبية بنتيجة (4-1).