الامارات | مدرب سابق في العين يقود منتخبات سورية للمراحل السنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تعاقده مع المدرب الهولندي فيلكو فان بورن لقيادة الدفة الفنية لمنتخبي تحت 17 عام وتحت 15 عام، قادماً من نادي العين، بعد أن شغل فيلكو منذ العام 2018 مهمة تدريب فريق تحت 17 عاماً. وسبق للهولندي فيلكو أن لعب لأندية أياكس، وزفوله، وفيليم، ودن هاغ الهولندية بين عامي 1983 و1991، وعاصر في إياكس أساطير الكرة الهولندية فرانك ريكارد، ورونالد كومان، وماركوفان باستن، قبل أن تجبره الإصابة على الاعتزال بشكل مبكر، لينتقل بعدها إلى عالم التدريب، والتدرج في الفئات العمرية مع اندية اياكس وبريدا الهولنديين، كما عمل كمدير لأكاديمية نادي الرفاع البحريني ومساعد لمدرب الفريق الأول موسم 2007-2008، وقاد المنتخب الأولمبي المجري تحت 21 عاماً بين عامي 2008 و2009، قبل أن يقود منتخب المجر تحت 20 عاماً للحلول ثالثاً في بطولة كأس العالم في مصر عام 2009.

ويمتلك فان بورن خبرات تدريبية في المنطقة العربية، بعد أن درب الفئات العمرية للأهلي السعودي بين 2010 و2014، والانتقال بعدها لتدريب فريق تحت 19 عاماً في نادي الشباب الإماراتي موسم 2014-2015، قبل أن يشغل منصب مدير قسم الكشافة وعضو القسم الفني في الاتحاد السعودي حتى 2017، ومن ثم الانتقال إلى نادي العين.