بسبب السوبر المصري السعودي.. صدام بين فيريرا والزمالك.. والمدرب البرتغالي يهدد بالرحيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة عن مفاجأة كبيرة بشأن رحيل جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق.

وقال شبانة، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر شاشة ETC، غن فيريا هدد بالرحيل عن تدريب الزمالك وذلك بسبب إصرار إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على خوض مباراة السوبر المصري السعودي.

وأضاف الإعلامي الرياضي أن إدارة نادي الزمالك تصر على خوض مباراة أمام فريق الهلال السعودي بسبب القيمة المادية الكبيرة التي ستحصدها الإدارة من وراء هذه المباراة.

وأشار إلى أن فيريرا أبلغ المسئولين في الزمالك أن خوض هذه المواجهة أمر صعب للغاية، في ظل ضغط المباريات الذي يعيشه الفريق في الوقت الراهن، إلى جانب خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا مع كأس مصر، مؤكدًا أنه كان يرتب لخوض مباراة دور الـ64 من دوري الأبطال باللاعبين الشباب لمنح اللاعبين الأساسيين فترة راحة.

ولفت محمد شبانة إلى أن هناك صداماً وشيكاً في وجهات النظر بين الإدارة وفيريرا، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.