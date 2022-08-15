شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الطيب تتأهل إلى نهائى بطولة العالم لناشئى الإسكواش بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية سلمى الطيب، إلى الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي الإسكواش، والتي تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجاري، وذلك بعدما تخطت مباراة الدور نصف النهائي عقب تغلبها على مواطنتها كنزي أيمن.

وفازت سلمى الطيب في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، حيث استغرقت المباراة 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.