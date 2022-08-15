شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى بطل المواجهة الأخيرة بين الزمالك والإسماعيلى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى على استاد القاهرة الدولى في ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم.

وألتقى الزمالك والإسماعيلى فى النسخة الماضية من كأس مصر أيضاً فى دور الستة عشر، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.

وانضم المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك السابق، إلى صفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وضم الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي، لصفوفه، حيث سيرتدي اللاعب الرقم 22 بعد أن انتشرت صورة يظهر فيها اللاعب بالرقم الجديد مع فريقه في الموسم الجديد، بعد أن رحل عن صفوف الزمالك.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.