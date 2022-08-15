شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفتتح مشواره فى كأس العرب بمواجهة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين جدول مباريات البطولة التى ستقام بالجزائر، بمشاركة منتخب مصر "مواليد 2006".

وأوقعت قرعة كأس العرب للناشئين المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات السعودية، سوريا، ولبنان.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في مباراته الأولى بالبطولة الأربعاء 24 أغسطس، قبل مواجهة لبنان السبت 27 أغسطس، ويختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة سوريا الثلاثاء 30 أغسطس.

ومن المقرر أن يعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين قائمته النهائية لكأس العرب خلال اليومين المقبلين، قبل المغادرة للجزائر للمشاركة فى البطولة.