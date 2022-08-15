شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، إشادة من البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني لفريقه عقب نجاحه فى الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة هذا الموسم، وأثنى سواريز على مستوى الحارس وحضوره الرائع فى أغلب مباريات الأهلى الأخيرة .

وواصل على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، الحفاظ على نظافة شباكه، بعدما قاد الأهلى للفوز على مصر المقاصة، فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وتعد مباراة مصر المقاصة هى السابعة التي يشارك فيها على لطفى فى حراسة مرمى النادى الأهلى هذا الموسم، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباكه خلالها ولم يتلق أى أهداف، حيث حقق الأهلى الفوز في 6 لقاءات وتعادل في واحدة.

ولعب على لطفى أساسيا مع الأهلى أمام كل من الإسماعيلى وانتهت بفوز الأهلى 4/0، ثم مواجهة البنك الأهلى بهدف نظيف، ثم شارك بديلا في مباراة البنك الأهلى والتي انتهت بالتعادل السلبى، ثم الفوز على المقاصة بهدف نظيف، والفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة، والفوز على المصرى بثنائية نظيفة، وأخيرا الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف.

خطف فريق الأهلي فوزا مهما على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأهلي لملاقاة المقاولون العرب في دور الثمانية لبطولة الكأس.